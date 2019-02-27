Криптовалютная биржа Binance 28 февраля в 13:00 МСК намерена осуществить листинг токена fetch.AI (FET), краудсейл которого состоялся на платформе Binance Launchpad ранее на этой неделе. FET будет доступен для торгов в парах с BNB, BTC, USDT.

Также Binance завершила распределение токенов FET в пользу участников краудсейла. Чтобы убедиться в зачислении токенов, необходимо перейти в раздел «История распределений» на вкладке «Центр пользователя», сообщает Anycoin .

Для токена проекта 0x ZRX будут открыты пары ZRX/BNB и ZRX/USDT.