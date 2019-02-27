Крупнейшие банки России начнут выдавать кредиты малому и среднему бизнесу по льготной ставке 8,5% с 1 марта, сообщил в среду ТАСС глава общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) «Опора России» Александр Калинин.

По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, который «дал четкое поручение, чтобы 1 марта крупнейшие банки, такие как Сбербанк , могли выдавать кредиты под 8,5%», сказал Калинин.

«Мы обратили внимание, что бизнес ждет один триллион рублей кредитов под 8,5%», — информировал глава «Опоры России».

В рамках программы Минэкономразвития субъекты МСП по ставке 8,5% смогут взять кредит на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели — до 100 млн на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что всего Минэкономразвития отобрало 70 банков для участия в программе льготного кредитования МСП до 2024 года. По сравнению с прошлым годом расширен перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели. Например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли.