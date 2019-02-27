Кабмин готовит предложения о расширении возможности для предоставления семьям с двумя и более детьми кредитов под залог на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«У нас предлагается предоставить возможность семьям, имеющим двух, трех и более детей и не имеющим собственного жилья, право направлять средства поддержки государства — это материнский капитал плюс вычет на 450 тысяч рублей — на новое индивидуальное жилищное строительство»,— сказал Силуанов.

Он отметил, что сейчас такие семьи сталкиваются с проблемой предоставления залога для получения кредита. «Почему сейчас вот банки не особо заинтересованы в кредитовании ипотечных программ по индивидуальному жилищному строительству? Нет залогов. Вот как раз эти суммы — 450 тысяч и 450 тысяч рублей — 900 тысяч рублей — по сути дела являются хорошим залогом для банков для того, чтобы могли предоставляться кредитные ресурсы для строительства новых домой в рамках ИЖС», — сказал Силуанов.

«Землю надо давать. Пускай землю отдают в собственность», — прокомментировал его слова Путин.

«Плюс земля тоже как залог. Поэтому, вместе с землей, это хорошее обеспечение для получения кредитов», — согласился первый вице-премьер.