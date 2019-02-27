Глава JPMorgan Джеймс Даймон допустил, что анонсированный в середине месяца стейблкоин JPM сoin в будущем может стать доступен для более широкой пользовательской базы.

Как сообщает Ttrcoin , согласно оригинальному плану компании JPM сoin будет применяться для оптимизации трансакций между представителями бизнеса.

По словам главы блокчейн-направления JPMorgan Умара Фарука, в настоящее время рассматриваются три области применения стейблкоина, все из которых относятся к внутренней деятельности банка: в качестве инструмента осуществления международных платежей корпоративных клиентов, для мгновенного расчета по ценным бумагам и для замены долларов клиентов кастодиального сервиса.