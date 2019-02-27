EVRAZ (EVR:LN, ВЫШЕ РЫНКА) завтра представит финансовые результаты за 2П18 и 2018 г. по МСФО. По нашему прогнозу, отчетность будет сильной на фоне улучшения показателей подразделения в Северной Америке и высоких цен на железную руду и коксующийся уголь. Как мы уже говорили ранее, снижение цен на сталь в конце 2018 г. в основном отразится в отчетности за 1П19. По нашему прогнозу, Evraz объявит щедрые окончательные дивиденды за 2018 г. (примерно 500 млн долларов, по нашей оценке). Дивидендная доходность за 2018 г. составит, по нашей оценке, примерно 15%, что сопоставимо с дивидендной доходностью крупнейших российских компаний-аналогов – НЛМК и Северстали. Отметим, что отношение чистого долга к EBITDA у EVRAZ может опуститься ниже 1,0x на 31 декабря 2018 г., что свидетельствует о сильном балансе компании.

Основные прогнозные показатели мы приводим ниже:

По нашему прогнозу, выручка вырастет на 22% п/п на фоне высоких цен на железную руду и коксующийся уголь, а также на фоне роста объемов продаж в североамериканском подразделении компании. Средние цены реализации на трубную продукцию на североамериканском рынке выросли на 16% п/п, тогда как цены на плоский прокат повысились на 26% за аналогичный период. По нашей оценке, выручка за 2П18 составит 6,5 млрд долларов, в итоге выручка за 2018 г. будет равняться 12,8 млрд долларов.

Мы ожидаем незначительного снижения рентабельности в 2П18. EBITDA за 2П18, по нашей оценке, составит 1,7 млрд долларов, тогда как вклад этого показателя в годовой рост – значительные 40% г/г. Чистая прибыль за 2П18, по нашему прогнозу, составит 1,2 млрд долларов.

По нашей оценке, СДП может превысить 1,5 млрд долларов до выплаты дивидендов; кроме того, мы не исключаем влияние положительных единовременных факторов, в результате которых СДП может составить почти 2 млрд долларов.

Evraz завтра, 28 февраля, в день выхода отчетности, планирует объявить и размер окончательных дивидендов за 2018 г. Компания уже объявляла о трех промежуточных дивидендных выплатах на общую сумму 1,1 млрд долларов за 2018 г. Последние за 2018 г. дивиденды могут составить 500 млн долларов. В этом случае дивидендная доходность за 2018 г. EVRAZ' может достичь примерно 15% при текущей рыночной капитализации, что ставит Evraz на одну ступень с наиболее щедрыми в отношении дивидендных выплат компаниями-аналогами в секторе металлов и горной добычи.

При текущей макроэкономической ситуации EVRAZ по-прежнему остается привлекательной инвестицией в российский горнодобывающий сектор. Благодаря высокому уровню вертикальной интеграции и лидирующему положению в производстве строительного и железнодорожного проката на российском рынке, акции компании – привлекательное вложение в расчете на рост инвестиций в основные средства, предусмотренных стратегическим планом российского правительства, которое планирует расширять строительство железных дорог, особенно на Дальнем Востоке, а также стимулировать рост сектора жилой недвижимости примерно на 50%. Кроме того, Evraz по-прежнему ориентирован на азиатские рынки в части экспорта, где мы видим большой потенциал роста спроса на сталь на фоне китайских инвестиций по проекту «Один пояс – один Путь».

Figure 1: EVRAZ key financial estimates