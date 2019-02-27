Неправильная конфигурация облачных платформ является главной проблемой безопасности, говорится в анализе кибернападений на корпоративные облачные и мобильные системы в прошлом году компании Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP). Такой ответ дали 62% опрошенных.

На втором месте — несанкционированный доступ к облачным ресурсам (55%), на третьем — недостаточно защищенные интерфейсы и API (50%), на четвертом — взлом учетных записей и перехват трафика данных (47%).

При этом в 2018 году 18% организаций во всем мире зафиксировали инциденты, связанные с нарушением облачной безопасности.

Согласно исследованию, 30% IT-специалистов по-прежнему возлагают ответственность за обеспечение безопасности на поставщиков облачных услуг. А 59% IT-специалистов не используют средства защиты от мобильных угроз.

Также только 9% профессионалов в сфере IT считают мобильные угрозы серьезным риском для безопасности.