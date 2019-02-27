В суд направлено уголовное дело в отношении одного из руководителей Южного Регионального Банка по делу об обналичивании более чем 12,6 млрд рублей. Об этом в среду сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении бывшего председателя совета директоров, сотрудников банка, а также восьми жителей Московского региона. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере в составе организованной группы (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ).

«По версии следствия, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства. С января 2015 года по апрель 2017 года ими через расчетные счета фиктивных и подконтрольных коммерческих организаций, открытые в различных банках, было обналичено более 12,6 млрд рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 750 млн рублей», — говорится в релизе.

Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.

Имена фигурантов дела в сообщении Генпрокуратуры не приводятся. Между тем в мае 2017-го газета «Коммерсант» сообщала о задержании в Москве председателя совета директоров и фактического владельца Южного Регионального Банка Владимира Ковригина, а также заместителя управляющего московским филиалом ЮРБ Юлии Малякшиной. На тот момент речь шла о незаконном обналичивании и выводе в офшоры более чем 800 млн рублей.



Лицензия у Южного Регионального Банка, базировавшегося в Ростове-на-Дону, была отозвана 20 июля 2018 года.