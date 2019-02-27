На 7-м форуме финансовых инноваций FinNEXT 2019 BSS представила профессиональному сообществу новое решение в области искусственного интеллекта и распознавания речи - All-in-one. Этот продукт позволяет вести диалог с клиентом как в формате голосового общения, так и текстового. Центральная тема FinNEXT 2019 - борьба за эмоции и любовь клиента. И здесь как нельзя лучше подошла тема выступления эксперта BSS.

Технологичность уступает место человечности. Внедрение инновации ради создания уникального клиентского опыта дает компаниям новые преимущества на пути к лидерству. Во многом об этом и говорил Майк Лисянский.

Главная задача решения All-in-one облегчить и сделать эффективным общение людей со сложными информационными системами с помощью голоса или переписки. Такая задача, как правило, стоит у любого customer related бизнеса с поддержкой пользователей и покупателей. Для решения этой задачи BSS разрабатывает технологии распознавания голоса и текстового общения (чат-ботов), интегрирует их между собой и с другими информационными системами. В результате пользователь получает ускорение доступа к нужной информации и упрощение общения с поддержкой. Компания, использующая решение All-in-one — уменьшение стоимости контакта с пользователем, автоматизацию метрик такого контакта.

All-in-one – это решение, которое объединяет в себе голосовые сервисы, чаты, нейросети и интеграционные возможности.

Источник: Компания BSS