Биткоин поднялся с 15-го на 13-е место в обновленном рейтинге криптовалют Центра по развитию индустрии информационных технологий Китая (CCID), в котором оценено в общей сложности 35 проектов.

На первом месте по-прежнему EOS, вторая строчка – у дебютанта рейтинга tron (TRX), сообщает ForkLog .

Совокупная оценка tron составила 145,6 , что позволило этой криптовалюте потеснить со второго места ethereum (139,2). EOS набрал 150,5 баллов и сохраняет за собой первое месте.

Биткоин, который в прошлом месяце занял 15-е место, набрал 104,5 балла и поднялся на две строчки вверх. Наибольшего же успеха за последний месяц добились nano, verge и qtum.

В то же время первая криптовалюта заняла первое место по креативности. Эта категория фокусируется на инновациях протоколов, включая такие аспекты, как число разработчиков и обновления кода. В пятерку лучших в этой категории проектов также вошли ethereum, EOS, lisk и tron.

Это десятый по счету подобный рейтинг с момента его первой публикации в мае прошлого года., в котором проекты оцениваются по трем основным категориями: базовая технология, применимость и креативность.