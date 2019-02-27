Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 66 рублей.



По состоянию на 18:14 мск котировки американской валюты повысились на 31 копейку, до 66,025 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 18:45мск опустился до 65,86 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 16,517 тыс. сделок на сумму порядка 1,59 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,47—66,03 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,04 рубля, поднявшись на 20 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,7 тыс. сделок примерно на 487,8 млн евро по курсам от 74,22 до 75,1 рубля за евро.