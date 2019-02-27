«Билайн» представил новую маркетинговую услугу «PRO.Движение», которая позволит малому и среднему бизнесу запускать рекламные кампании по всем интернет-каналам за три дня с минимальным бюджетом.

В течение двух дней специалисты разработают и предложат три варианта медиаплана: «Минимум», «Оптимум», «Премиум». Реклама запускается сразу же после утверждения плана и проведения оплаты удобным клиенту способом, говорится в сообщении компании.

При этом продукт предполагает работу с бюджетами от 15 000 рублей, включая НДС. В личном кабинете клиенты смогут наблюдать за статистикой в режиме онлайн, отследить показы, клики, расход и другие метрики.

По словам директора по маркетингу бизнес сегмента ПАО «ВымпелКом» Надежды Артемьевой, «PRO.Движение» — это первый шаг по размещению рекламы, который позволит малому и среднему бизнесу начать использовать возможности, до этого доступные только крупному бизнесу с многолетним опытом интернет-маркетинга.

«PRO.Движение — это сервис, который позволит малому и среднему бизнесу «включить» продвижение и начать использовать возможности, до этого доступные только крупному бизнесу с его массивом больших данных и многолетним опытом интернет-маркетинга, комментирует директор по цифровым продуктам и инновациям ПАО «ВымпелКом» Артем Мусинов.