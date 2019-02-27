Банк «Возрождение» вошел в перечень уполномоченных банков, предлагающих льготные кредиты для бизнеса по ставке не более 8,5%.

Программа в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовала 25 февраля 2019 г. Кредит по ставке 8,5% предприниматели могут взять на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели – до 100 млн на срок до 3 лет. На микропредприятия установлена квота – не менее 10%.

В программе существенно расширен перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели. Так, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли.