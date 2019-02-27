В интернет-банк для предпринимателей «Открытия» интегрирован популярный сервис проверки контрагентов «Светофор», который позволяет в наглядной форме показать информацию о контрагенте в режиме онлайн.

Различная степень риска помечается иконками трех цветов, как в светофоре. В банке «Открытие» индикация встроена в поле ИНН платежного поручения и хорошо заметна пользователю. Часть данных о контрагенте заполняется автоматически, говорится в сообщении кредитной организации.

Также можно получить подробный отчет с показателями, которые стали причиной появления того или иного сигнала.

Данные поставляются через сервис «Контур.Фокус» из официальных источников, баз данных недобросовестных поставщиков, арбитражных дел, исполнительных производств и других.

В планах «Открытия» — интегрировать «Светофор» в ленту операций и справочник контрагентов интернет-банка. Должна появиться возможность «проверить себя», где достаточно ввести свой ИНН и получить отчет о собственной организации.