Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в КБ «Расчетный Дом», 26 февраля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении экс-предправления банка Ирины Быковой к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в общем размере 93,91 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано в среду, 27 февраля, на сайте агентства.

Банк был лишен лицензии 26 февраля 2016-го и признан банкротом в июне того же года. С конца августа 2016-го функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.



«В ходе конкурсного производства установлено, что руководителем банка совершены действия по замещению ликвидной ссудной задолженности банка на неликвидную вексельную задолженность, в результате чего банку причинен ущерб. Кроме того, установлено виновное бездействие руководителя банка, выразившееся в непринятии мер по предупреждению банкротства банка, предусмотренных федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Данные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и статьей 10 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» являются основаниями для привлечения руководителя банка к субсидиарной ответственности по обязательствам банка», — говорится в сообщении конкурсного управляющего.