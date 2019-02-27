Рубль даже не попытался всерьез протестировать отметку 65 руб за доллар и начал плавное снижение, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

При этом, по его словам, особых поводов для обесценивания российской валюты нет, и пара доллар-рубль вряд ли уйдет значительно выше отметки 66.

«Сегодня смотрим за спросом нерезидентов на рублевые обязательства Минфина. Успешность размещения ОФЗ на аукционе может придать небольшие силы рублю», - поясняет Антонов.

«Считаем, что локальное ослабление курса рубля продолжится, хотя в целом он будет, вероятнее всего, и далее оставаться в боковом диапазоне», - прогнозирует руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.

«Позиции рубля с долларом ухудшились, но пока я думаю, что курс доллара останется ниже 66 рублей. Резких движение на рынке не ожидаю, пока не появятся новости по новым санкциям», - комментирует финансовый аналитик Владислав Антонов.

По его словам, в среду в рамках коррекции жду снижения курса доллара до 65,50 рубля. На это может уйти 5 часов. Ожиданий по торгам в американскую сессию нет. Нужно посмотреть на то, как начнет торги Европа. В паре евро/рубль ожидается откат до 74,60 рубля.

Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,0-66,4 рубля, для европейской валюты — 74,1-75,6 рубля, добавляет старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб.