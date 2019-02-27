Общая сумма исков банка «Восточный» к Baring Vostok в 1,5 раза превышает размер требований фонда к банку. Об этом сообщил ТАСС член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов, ранее направивший заявление в ФСБ о возбуждении уголовного дела в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви.

«Информация о деталях исков Baring Vostok, в частности, о сумме требований, не соответствует действительности. К сожалению, я не могу обсуждать детали и сумму исков, поскольку процедура разбирательств это прямо запрещает. Могу лишь сказать, что общая сумма наших исков к фонду Baring Vostok в международном арбитраже в 1,5 раза больше претензий фонда к нам. Также могу добавить, что представителям фонда выгодно, чтобы дискуссия ушла в плоскость придуманных ими претензий, и невыгодно обсуждать суть претензий к ним самим и их действиям, которые являются банальным мошенничеством», — отметил он.