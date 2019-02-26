Новозеландская криптовалютная биржа Cryptopia, ставшая жертвой хакерской атаки в начале этого года и получившая разрешение на возобновление торгов от местных правоохранителей, не спешит этого делать.

По словам администратора канала компании в Discord, со стороны биржи было бы чрезвычайно безрассудно возобновлять операционную деятельность и торгов пока она полностью не установит убытки и не убедится в полной безопасности счетов, сообщает Ttrcoin .

При этом, подчеркнул администратор, новозеландское законодательство запрещает подвергать активы клиентов дальнейшему риску в подобных ситуациях.

Напомним, Cryptopia сообщила о хакерской атаке в середине января. По неофициальным данным, размер убытков в результате этого инцидента составил свыше 16 млн долларов.