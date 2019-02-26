Прибыль группы ВТБ от продажи страхового бизнеса «СОГАЗу» составила 54,1 млрд рублей. Такая оценка представлена в годовом отчете группы по МСФО, опубликованном банком ВТБ во вторник.

В октябре 2018 года группа ВТБ закрыла сделку по продаже страхового подразделения — «ВТБ Страхования» — страховой группе «СОГАЗ». В периметр сделки вошли все компании в составе группы «ВТБ Страхование», включая «ВТБ Страхование жизни» и «ВТБ Медицинское страхование». На момент закрытия сделки стороны не раскрывали ее финансовые параметры: уточнялось лишь, что ВТБ получит 10% в «СОГАЗе» и денежную компенсацию.

В вышедшем сегодня отчете указано, что группа ВТБ получила за свою страховую «дочку» пакет в размере 10% обыкновенных акций СК «СОГАЗ», предварительно оцененный по справедливой стоимости в 55,8 млрд рублей. Не позже 30 июня 2019 года группе ВТБ будет выплачено еще 14,6 млрд рублей, при этом денежная часть компенсации может быть уменьшена на сумму до 3,6 млрд рублей в зависимости от оценки некоторых активов «СОГАЗа», которые не были учтены в предварительной оценке.



«ВТБ Страхование» находится в процессе интеграции с группой «СОГАЗ», указывает ВТБ.