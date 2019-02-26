Верховный суд Индии в течение четырех недель будет ожидать введения правительством страны правил регулирования криптоиндустрии, прежде чем вынесет решение по рассматриваемой апелляции на решение Резервного банка Индии (RBI) запретить регулируемым финансовым учреждениям обслуживать криптовалютные компании.

Таким образом, если за это время правительство не представит нормы и правила для криптовалютного рынка, Верховный суд примет решение на основании действующего законодательства, сообщает Anycoin .

Над выработкой рекомендаций по регулированию криптовалют в Индии с конца 2017 года работает межведомственная комиссия. При этом RBI, как и правительство, не признает криптовалюты законным средством платежа в стране.