Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств. Это разъяснил пленум Верховного суда России, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ).

Как пояснил судья Верховного суда РФ Александр Червоткин, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), участницей которой является и Россия, «отметила существование срочной необходимости для всех стран-участниц предпринять скоординированные меры для предотвращения использования виртуальных активов в преступных целях». Эта норма содержится и в принятой 16 мая 2005 года конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, которую Россия ратифицировала в 2017 году (для РФ она вступила в силу с 1 января 2018 года).

Кроме того, отметил Червоткин, в России в судебной практике уже есть примеры дел об использования виртуальных валют. «У нас есть конкретные обвинительные приговоры, которыми установлено, что преступные доходы в криптовалюте, в том числе от сбыта наркотических средств, в дальнейшем путем совершения ряда финансовых операций преобразовывались в денежные средства и выводились в оборот путем снятия с банковских счетов», — отметил Червоткин.

Постановление пленума дополнено разъяснением о том, что «предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления».