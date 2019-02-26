Госкорпорация «ВЭБ.РФ» передаст весь свой портфель недвижимости под управление профильному институту развития — «ДОМ.РФ» с возможностью ее последующей продажи, рассказали РБК источник, близкий к ВЭБу, и источник на финансовом рынке.

ВЭБ не раскрывает стоимость всей недвижимости, находящейся в его распоряжении. Инвестиционная недвижимость оценивается госкорпорацией в отчетности по МСФО в 32,4 млрд рублей. Источник, близкий к ВЭБу, оценивая портфель недвижимости, называет сумму «более 150 млрд рублей».

«ВЭБ.РФ» действительно передает всю недвижимость под управление «ДОМ.РФ». «Компания возьмет на себя функции по управлению недвижимостью и возможной ее продаже», — подтвердил РБК представитель «ВЭБ.РФ». Он напомнил, что у госкорпорации есть стратегия развития, которая не подразумевает управление непрофильными активами, в том числе недвижимостью. Поэтому эта функция передается «ДОМ.РФ», который обладает соответствующей профессиональной компетенцией, пояснил представитель «ВЭБ.РФ», назвав это решение «логичным и рыночным».

Передачу полномочий по управлению активами ВЭБа в сфере недвижимости подтвердили и в «ДОМ.РФ». В их числе жилые и административно-деловые объекты — как существующие бизнес-единицы, так и объекты на стадии девелопмента, добавили там. По каждому объекту «ДОМ.РФ» будет разрабатывать отдельную стратегию действий, исходя из рыночной конъюнктуры, которая будет согласована с «ВЭБ.РФ». При наличии спроса в том числе возможна реализация недвижимости рыночным инвесторам, добавили в институте развития.