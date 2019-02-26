Японская корпорация Kyocera Corporation и нью-йоркский стартап LO3 Energy Inc. планируют 28 февраля запустить пилотный проект, в ходе которого намерены оценить возможности виртуальной электростанции для самостоятельного обмена электроэнергией между пользователями.

Предполагается снять нагрузку с основной энергосети, а также продвигать идею низкоуглеродного сообщества и разработать новые способы повышения эффективности электросетей в Японии и во всем мире, сообщает Anycoin .

Таким образом, на мощностях Kyocera в префектуре Канагава установят небольшую электростанцию, использующую электрохимические модули и батареи солнечных элементов, а распределенный реестр LO3 Energy будет применяться для верификации и записи трансакций, а также обмена энергией, которую пользователи выработают с помощью собственных солнечных панелей, через микросеть.