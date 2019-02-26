Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в восторге от участившихся случаев слежки за россиянами, которую осуществляют иностранные спецслужбы. В то же время он отметил, что интернет-пространство полностью прозрачно, и абсурдно рассчитывать на сохранение конфиденциальности в Сети.

«Конечно же, мы не в восторге от того, что за нашими гражданами повсеместно следят различные спецслужбы», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что российские спецслужбы неоднократно говорили о том, «что деятельность всяких иностранных шпионов здесь [в России] существенно за последние годы активировалась». «Конечно, это неприемлемо. Конечно, мы это не одобряем. Скорее, мы это осуждаем», — подчеркнул он.

При этом Песков допустил, что интернет-компании вправе передавать какие-то сведения о своих пользователях компетентным органам, если это оговорено специальными соглашениями. «Безусловно, компании по запросу каких-то следственных органов, наверное, могут передавать данные, если это оговорено в соответствующих соглашениях об использовании тех или иных услуг, — уточнил он. — Мне кажется, что здесь нужно подойти сугубо с юридической практики».

«Что касается слежки в Интернете, то Интернет, он весь прозрачен, нужно априори с этим согласиться, — подытожил пресс-секретарь главы государства. — Там все видно, поэтому здесь рассчитывать на какую-то дискретность и приватность в Интернете — это абсурд, это заблуждение».