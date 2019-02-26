Австралийский финансовый регулятор тестирует применение технологии блокчейн для автоматизации отчетности компаний о международных трансакциях.

Партнеры изучат, как блокчейн и смарт-контракты могут помочь банкам, провайдерам платежей и казино автоматизировать отчетность в соответствии с требованиями регулятора, сообщает Anycoin .

Австралийский отчетно-аналитический центр трансакций (AUSTRAC) в партнерстве с Технологическим Университетом Суинберн в Мельбурне создал DLT-прототип для проведения доказательства концепции.