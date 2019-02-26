Форум iFin для разработчиков банковских информационных систем, да и для самих банков своеобразный отчетно-выборный период. Время, когда участники рынка демонстрируют свои достижения, делятся приобретенным опытом и оценивают, как за прошедший год изменилась отрасль, куда движутся банковские ИТ. Признавая важность этого, BSS традиционно выступает Спонсором Международного Форума, который в 2019 году прошел уже в 19-тый раз.

На открытии Форума выступил Директор по продажам BSS Виталий Патешман. Он кратко подвел итоги деятельности BSS в 2018 году, рассказал про амбициозные планы на 2019 год и анонсировал темы выступлений экспертов BSS на полях форума.

19 февраля в секции «Современные электронные финансовые услуги для МСБ и корпораций» заместитель директора департамента корпоративных продуктов BSS Станислав Шилов поделился кейсом «Платформа Digital2Go: как за 6 месяцев войти в рейтинг Markswebb». Он рассказал о предпосылках создания Digital2Go , конкурентных преимуществах платформы, практике создания решения для МСБ и особенностях сервиса, которые позволили сразу войти в ТОП-5 эффективных интернет-банков рейтинга Business Internet Banking Rank 2018 по версии Markswebb.

В ходе секции «Информационная безопасность банков и их клиентов» Станислав Шилов рассказал, почему с помощью системы «FRAUD-Анализ» легко защитить данные в соответствии с требованиями федерального закона 167-ФЗ. Подробно остановился на особенностях решения «FRAUD-Анализ». Система давно известна и популярна на рынке, динамично развивается и приобретает новые актуальные возможности, обеспечивающие повышенную безопасность клиентов.

На второй день работы – 20 февраля – в секции «Современные электронные финансовые услуги для физических лиц» выступил руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов самообслуживания BSS Юрий Ледаков. Его тему смело можно назвать хайповой – «Интеллектуальные помощники для взаимодействия с клиентами: от голосового ассистента до нейробота». Искусственным интеллектом сегодня увлечены все самые передовые компании мира. И банки, находясь в авангарде инноваций, активно работают с этой технологией. В ходе своего выступления спикер рассказал, что такое нейробот и почему этот интеллектуальный помощник для взаимодействия с клиентами лучше голосового ассистента.

Параллельно, в рамках выставочного пространства, обновленный стенд BSS радушно принимал гостей – участников форума. Здесь было на что посмотреть. В ТОП-3 запросов посетителей вошли новая платформа Digital2Go, новое промышленное решение для МСБ на платформе Digital2Go и новые решения BSS на основе технологий искусственного интеллекта.

Изюминкой участия BSS в Международном форуме iFin-2019 стал кулинарный мастер-класс. Приготовление блюд с итальянским шеф-поваром Доменико Морфео, экспертом итальянской кухни, произвело сильное впечатление на участников. Непринужденная обстановка, интересные собеседники, вкусная еда, фотографирование, яркие эмоции – что еще нужно для прекрасного завершения насыщенного выставочного дня.

Все самые интересные моменты участия BSS в XIX Международном форуме iFin-2019 смотрите в нашей фотогалерее .

Источник: Компания BSS