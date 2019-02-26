Мосгорсуд во вторник признал законным заключение под стражу двух фигурантов дела Майкла Калви о мошенничестве на 2,5 млрд рублей — экс-главы банка «Восточный» Алексея Кордичева и партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, передает корреспондент ТАСС.

«Отклонить жалобу защиты, постановление суда первой инстанции оставить без изменения», — огласила решение судья.

Мосгорсуд в ближайшие дни рассмотрит жалобы на арест еще четверых обвиняемых.

Адвокаты просили суд освободить обвиняемых под домашний арест, мотивируя это тем, что вмененные им эпизоды относятся к предпринимательской деятельности.

В свою очередь, представитель потерпевшего по делу, миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова, в суде предположил, что обвиняемые в случае освобождения скроются в посольстве США или Армении. «Мы все видим, какой шум поднялся вокруг этого дела, какие у обвиняемых мощные лоббистские возможности», — сказал он.

Следователь также назвал длительное проживание Кордичева в Новой Зеландии фактором, предоставляющим все возможности, чтобы скрыться от правосудия. «Кордичев длительное время проживал за рубежом, в Новой Зеландии, плюс к этому у него есть финансовые и административные возможности, чтобы скрыться», — сказал следователь.