Первоначально работа будет строиться на новой базовой прикладной среде CCIS, разработанной TBCASoft.
Японская телекоммуникационная медиакорпорация SoftBank Group и блокчейн-компания TBCASoft в рамках консорциума Carrier Blockchain Study Group (CBSG) возглавили новую рабочую группу «Идентификация & Аутентификация», которая нацелена на решения по идентификации и аутентификации на основе блокчейна.
Как отмечено в заявлении, первоначально работа будет строиться на новой базовой прикладной среде CrossCarrier Identification System (CCIS), разработанной TBCASoft, которая использует блокчейн и доказательство с нулевым разглашением в криптографии, чтобы сократить число посредников при проверке и улучшить защиту пользователей от кражи личных данных и других мошеннических действий, сообщает Anycoin.
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