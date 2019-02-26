Японская телекоммуникационная медиакорпорация SoftBank Group и блокчейн-компания TBCASoft в рамках консорциума Carrier Blockchain Study Group (CBSG) возглавили новую рабочую группу «Идентификация & Аутентификация», которая нацелена на решения по идентификации и аутентификации на основе блокчейна.

Как отмечено в заявлении, первоначально работа будет строиться на новой базовой прикладной среде CrossCarrier Identification System (CCIS), разработанной TBCASoft, которая использует блокчейн и доказательство с нулевым разглашением в криптографии, чтобы сократить число посредников при проверке и улучшить защиту пользователей от кражи личных данных и других мошеннических действий, сообщает Anycoin .