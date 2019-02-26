Глава Swedbank Биргитте Боннесен еще в 2016 году уволила топ-менеджера, которая предупреждала о возможных нарушениях в прибалтийских отделениях банка, сообщает во вторник издание Dagens Industri со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Вивека Странгерт, ответственная по контролю за соблюдением регулирующих норм, в 2016 году представила отчет, в котором говорилось о возможных нарушениях в прибалтийских подразделениях банка.

Как отмечает Dagens Industri, Боннесен, руководившая прибалтийским направлением с 2011 по 2014 год, приняла критику на свой счет и уволила сотрудницу.

Шведский телеканал SVT ранее опубликовал результаты расследования, которые показали, что через счета в Swedbank в период с 2007 по 2015 год прошли порядка 4 млрд евро, полученных нелегально. Журналисты проследили связь между Swedbank и клиентами Danske Bank, который в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение.