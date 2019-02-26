Сбербанк представил новый сервис — «Сбербанк API. Аккредитивы», который позволяет юридическим лицам автоматически передавать данные для формирования заявлений на открытие аккредитива в банковские системы.

Как говорится в сообщении кредитной организации, по новой схеме партнер Сбербанка, в пользу которого физическое лицо открывает аккредитив, сможет самостоятельно сформировать заявление на открытие аккредитива в своей системе.

По словам старшего управляющего директора, директора Управления торгового финансирования Сбербанка Евгения Кравченко, сервис позволяет максимально защитить расчеты по сделке и сэкономить время наших клиентов.