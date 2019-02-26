Доля платежей, совершаемых онлайн корпоративными клиентами, составляет 99,85%, сообщил Сергей Попов. При этом во втором полугодии 2018 года количество платежей предпринимателями увеличилось на 25 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Также за прошлый год удалось расширить операционное время приема и обработки платежей в валюте РФ. На три часа расширилось/увеличилось операционное время работы с внутренними платежами. Время проведения операций с внешними платежами увеличилось на 11 часов.

Совместно с Центральным банком Сбербанк внедрил в «Сбербанк Бизнес Онлайн» новый статус по срочным платежам: «Средства зачислены получателю в другом банке».

При этом внедрены новые сервисы для клиентов: «Заранее данный акцепт», «Длительное платежное поручение», «Электронный чек», «Заказ наличных удаленно через «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Также в прошлом году модернизирован сервис «Право на ошибку» — отзыв платежа до его исполнения и реализован новый сервис по валютным платежам – SWIFT GPI. Клиенты могут отслеживать в «Сбербанк Бизнес Онлайн» этапы прохождения валютного платежа в иностранных банках.