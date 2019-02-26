В смартфоне появится возможность бесконтактной оплаты покупок цифровыми деньгами.
Новый смартфон Samsung Galaxy S10 будет содержать встроенный кошелек для холодного хранения биткоин, ethereum, enjin coin и cosmo coin, сообщает РБК, ссылаясь на The Verge.
При этом в новом смартфоне появится возможность бесконтактной оплаты покупок цифровыми деньгами.
По словам биткоин-разработчика Уди Вертхеймера, «диким поворотом событий» стал сегодняшний анонс приложения-кошелька от Samsung.
«Поддерживаемые активы: BTC, ETH, ENJ (какая-то мелкая игровая валюта) и COSM (корейский шиткоин для покупки косметических продуктов). Никаких подробностей. Готов поспорить, что такого не будет в американских моделях», — написал специалист.
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