Новый смартфон Samsung Galaxy S10 будет содержать встроенный кошелек для холодного хранения биткоин, ethereum, enjin coin и cosmo coin, сообщает РБК , ссылаясь на The Verge.

При этом в новом смартфоне появится возможность бесконтактной оплаты покупок цифровыми деньгами.

По словам биткоин-разработчика Уди Вертхеймера, «диким поворотом событий» стал сегодняшний анонс приложения-кошелька от Samsung.

«Поддерживаемые активы: BTC, ETH, ENJ (какая-то мелкая игровая валюта) и COSM (корейский шиткоин для покупки косметических продуктов). Никаких подробностей. Готов поспорить, что такого не будет в американских моделях», — написал специалист.