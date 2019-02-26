Распродажа токенов проекта fetch.aI на криптовалютной платформе Binance Launchpad завершилась за 22 секунды.

Как сообщает РБК , по словам главы криптовалютной биржи Чанпэна Чжао, 24 000 пользователей предварительно заключили пользовательское соглашение, 19 860 успешно отправили ордер на покупку, но лишь 2758 успели приобрести новые монеты.

При этом сообщество вновь раскритиковало криптобиржу Binance за проведение краудсейла, в котором не успело поучаствовать большинство желающих, подозревая, что среди купивших токены были боты, сотрудники Fetch.AI и Binance, а остальным пользователям просто повезло.

«Если бы мы хотели сделать это, просто добавили бы токен на биржу», - ответил Чанпэна Чжао.