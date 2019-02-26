Разработчик криптокошелька проект Citowise объявил о запуске платформы Citowise Corporate, с помощью которой любой желающий сможет легально купить или зарегистрировать компанию за криптовалюту.

По словам представителя Citowise, для покупки готовой компании предлагаются на выбор четыре юрисдикции: Великобритания, Кипр, Маршалловы острова и Ирландия как наиболее популярные для ведения бизнеса из-за рубежа и закрывающие основные потребности бизнес-клиентов, сообщает ForkLog . К концу 2019 года проект намерен расширить список юрисдикций до 30 стран, а также добавить услугу открытия банковского счета.

Чтобы зарегистрировать или купить компанию, пользователю необходимо выбрать юрисдикцию, оплатить бронирование криптовалютой и пройти идентификацию согласно требованиям политики KYC (Know Your Customer). На указанный пользователем адрес будут направлены необходимые документы.