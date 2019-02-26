Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить меры по их увеличению, следует из документа на сайте Кабмина.



«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов Российской Федерации провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения и представить результаты анализа в Минтруд России и Минэкономразвития России», — отмечается в документе.



Срок исполнения — до 1 мая 2019 года.

Поручение дано по итогам Российского инвестиционного форума в Сочи.

