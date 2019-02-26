Пользователям «QIWI Кошелька» стала доступна оплата товаров и услуг с помощью бесконтактных сервисов Google Pay и Samsung Pay. Также было обновлено приложение. Об этом сообщается в пресс-релизе QIWI.

Полностью изменился дизайн страницы с картами. Клиентам стало проще проверять баланс, управлять лимитами и уточнять подробности о тарифах и реквизитах. Кроме того, в приложении теперь можно восстановить пин-код от карты. Были внесены изменения в каталог провайдеров. В приложении также можно подтвердить полную идентификацию и завершить получение статуса «Профессиональный». Раньше эта функция была доступна только на сайте.

Сервис оплаты покупок через Google Pay и Samsung Pay доступен в том числе владельцам виртуальных карт.

Кроме того, в новой версии приложения была добавлена возможность переводов по короткой ссылке. ля получения средств пользователю нужно просто поделиться с отправителем ссылкой, которую можно скопировать в разделе «пополнение кошелька».

Были внесены изменения в каталог провайдеров. В приложении также можно подтвердить полную идентификацию, пройденную у партнеров, и завершить получение статуса «Профессиональный». Раньше эта функция была доступна только на сайте.