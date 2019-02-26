Президент РФ Владимир Путин не может влиять на расследование дела Baring Vostok, в ходе которого арестован основатель фонда Майкл Калви, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, Песков также призвал не делать обобщающих выводов относительно влияния самого этого дела на инвестиционный климат в России.

Представитель Кремля подтвердил, что Путину было доложено о просьбе Baring Vostok взять под личный контроль уголовное дело в отношении Калви и остальных фигурантов. «Безусловно, президенту доложено об этом письме, президент также информируется и о других обращениях, которые публикуются в эти дни, — сказал он. — Дело резонансное, оно находится в следственных органах на особом контроле».

«Президент никоим образом не может вмешиваться в следственные действия», — добавил он.

Комментируя слова первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о негативном влиянии действий силовых структур в рамках дела фонда Baring Vostok на инвестиционный климат в России , Песков призвал не делать обобщающих выводов. «Здесь вряд ли можно говорить системно, это вопросы, связанные с соблюдением законности, это те вопросы, которыми должны заниматься силовики, а, с другой стороны, здесь нужно и можно говорить только на основании конкретных дел, конкретных кейсов. Какие-то обобщения вряд ли здесь возможны», — сказал он.

Пресс-секретарь напомнил о том, что «до решения суда говорить о какой-то вине кого бы то ни было невозможно».

В свою очередь, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что политики в уголовном преследовании основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», нет. Об этом сообщил журналистам после посещения бизнесмена в СИЗО «Матросская Тишина». «Не надо искать политику в деле Калви. Конкретные люди написали заявление [в правоохранительные органы], власть отреагировала, хотя отреагировала чрезмерно. Это корпоративный конфликт, корпоративная сделка. По нашему мнению, его вины нет", — считает Титов.