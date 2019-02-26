Операторы фискальных данных «Первый ОФД» и «Такском» объявили о заключении договора о стратегическом партнерстве с целью объединения накопленной экспертизы в области BigData.

Соглашение о консолидации компетенций позволит ОФД предоставлять клиенту аналитические сведения с высокой точностью, делая выборки более репрезентативными. Все сведения и статистика будут отражаться в реальной динамике, что позволит оперативно реагировать на изменения в работе компании – заказчика аналитики, говорится в сообщении компании «Первый ОФД».

В рамках соглашений операторы будут использовать только обезличенные данные, как того требует законодательство и контракты каждого участника соглашения со своими клиентами.

Благодаря возможностям нового консолидированного сервиса аналитики, рынок получит качественный инструмент анализа, для эффективного принятия решений в условиях конкуренции, в так же поднять эффективность продаж.