SimpleFinance объявляет о вхождении в совет директоров Олега Вьюгина и Пола Остлинга, которые станут первыми независимыми директорами, в чьи компетенции будет входить участие в разработке политики компании.

Как говорится в пресс-релизе компании, Олег Вьюгин, бывший заместитель председателя Центробанка РФ и глава ФСФР, и в настоящее время входящий в совет директоров ПАО НК «Роснефть» и прочих компаний, и Пол Остлинг, директор ПАО «Уралкалий» и прочих компаний, бывший глава операционного направления компании «Ernst&Young», станут независимыми директорами с целью укрепления корпоративного управления и стратегического развития SimpleFinance.

Они присоединятся к действующему совету директоров, в который также входят представители RedStone Capital иSBI Group, включая их соучредителя Кэмпбелла Бетвейта.

По словам генерального директора SimpleFinance Алексея Басенко, планы компании на 2019 год включают в себя укрепление и расширение SimpleFinance как платформы, которая под руководством директоров и консультантов делает финансовые услуги доступными и понятными для малого и среднего бизнеса.