Цена бензина в России в 2019 году вырастет не более, чем на 4,3%. При этом за первые два месяца года стоимость топлива выросла примерно на 1,7% из-за увеличения НДС с 18 до 20%, но в некоторых отрезках времени фиксировалось даже снижение цены, заявил во вторник в онлайн-интервью изданию Gazeta.ru министр энергетики РФ Александр Новак.

«Пока на протяжении двух месяцев цены стабильны, даже видим снижение на копейки. Я думаю, что такая ситуация не системная и не фундаментальная, а системно и фундаментально то, что поставлены задачи, созданы все необходимые инструменты в виде налогового регулирования, которые позволяют держать ситуацию на уровне существующих цен с темпами роста не выше инфляции. Прогноз по инфляции, напоминаю, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составляет 4,3% по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более», — сказал он.

Новак напомнил, что в мае 2018 года на рынке сложилась достаточно сложная ситуация, когда цены на розничном рынке выросли примерно на 10%. Правительство тогда приняло оперативные меры по стабилизации ситуации: снизили акцизы на бензин и на дизельное топливо с 1 июля 2018 года. Кроме этого, были достигнуты договоренности с компаниями о том, что цены с конца мая-начала июня не будут расти.