Московская биржа приостановила торги акциями «Объединенных кредитных систем» (ОКС) в режиме основных торгов Т+, следует из сообщения торговой площадки.

«С 26 февраля ограничивается код расчетов в режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+2») акциями эмитента Публичное акционерное общество «Объединенные кредитные системы». Торги в режимах РЕПО и РПС /РПС с ЦК (переговорные сделки) проводятся без ограничений», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что решение принято «в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов». О снятии ограничения будет объявлено дополнительно.

Как сообщалось ранее, вплоть до 6 февраля объем биржевых торгов акциями ОКС не превышал нескольких тысяч рублей в день. Однако после этой даты спекулянты активизировались, и объемы торгов стали расти: 40 тыс., 50 тыс., 70 тыс. рублей в день, затем 20 февраля — 400 тыс., потом 1,2 млн, 1,5 млн рублей и, наконец, 25 февраля — 2,8 млн рублей. В результате цена акций ОКС с 6 февраля взлетела в 75 раз.

В НПФ «Благосостояние», который инвестирует в ОКС средства пенсионных резервов и через нее владеет в том числе Абсолют Банком, в субботу сообщили, что фонд планирует обратиться в ЦБ и на Московскую биржу в связи с резким скачком объемов торгов и стоимости акций этой компании . В фонде отметили, что цена акции выше 1 тыс. рублей экономически необоснованна.

В Банке России сообщили, что регулятор считает аномальным рост стоимости акций ОКС , сделавший ее по рыночной капитализации дороже таких крупных компаний, как «Сургутнефтегаз», НЛМК и «Яндекс». «В данном случае аномальное изменение цен заметно всем участникам на рынке, которые принимают самостоятельные инвестиционные решения. Мы намерены установить факторы, повлиявшие на ценообразование актива, в целях обеспечения справедливости рыночной цены», — отметили в Центробанке.