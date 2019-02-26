Минэкономразвития подготовило рамочный законопроект «Об инвестиционных режимах и мерах стимулирования привлечения инвестиций в экономику РФ». Это альтернатива законопроекту Минфина о защите и поощрении капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Законопроект призван регулировать отношения между государственными органами и частными инвесторами (в том числе иностранными), а именно — проектные инвестиционные соглашения между государством и инвестором и стимулирующие меры господдержки инвестиций.

Согласно документу, МЭР предлагает заключать проектные инвестиционные соглашения (которым соответствуют проектные инвестиционные режимы). По мнению ведомства, такое соглашение нужно заключать только по итогам конкурсного отбора инвестора, а в качестве основного критерия конкурсного отбора предлагается устанавливать объем господдержки проекта в отношении к предполагаемому объему инвестиций в проект. Проектное инвестиционное соглашение должно предусматривать сроки и объемы предоставляемых стимулирующих мер, указано в проекте закона.

Общий объем предоставляемых инвестору мер господдержки не может превышать 50% совокупного объема инвестиций, осуществляемых частным инвестором, «с учетом эффекта дисконтирования соответствующих денежных потоков», говорится в документе. Сумма налогов и сборов, прогнозируемых на срок реализации проекта и пять лет после, должна превышать общую сумму господдержки.

Государство, полагают в Минэкономразвития, может субсидировать инвестору часть затрат на создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры.

Соглашение также должно содержать ключевые показатели эффективности проекта. В случае их недостижения уполномоченный орган сначала выносит предупреждение, а затем дисквалифицирует инвестора, требуя возврата оказанных мер поддержки. Государство предоставляет инвестору гарантии от неблагоприятного изменения законодательства. В частности, решения, увеличивающие совокупную налоговую нагрузку на участника проекта, могут применяться только через пять лет после их принятия.

Бизнес прохладно отреагировал на законопроект Минэкономразвития. Так, участник Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на условиях анонимности сказал, что документ «совершенно сырой и не создает условий для привлечения инвестиций». Крупному бизнесу комфортнее работать с существующим законопроектом Минфина о защите инвестиций. Однако в принципе законопроект Минэкономразвития не противоречит проекту Минфина, считают в РСПП.

В августе 2018 года Минфин представил свой законопроект о «защите и поощрении капиталовложений» в России.