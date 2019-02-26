Телекоммуникационный оператор «МегаФон» и международная платежная система Mastercard в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне 26 февраля подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мобильных финансовых услуг для абонентов и представили услугу «Кредит на счет телефона».

Инновационным сервисом, который в «МегаФоне» называют «новым этапом в развитии мобильного банкинга», смогут воспользоваться абоненты «МегаФона» — держатели виртуальных и пластиковых карт Mastercard от «МегаФон Банка» (их эмитентом выступает банк «Раунд»). Как подчеркивается в релизе сотового оператора, его клиенты «первыми в России получат доступ к банковским предложениям от крупнейших финансовых организаций страны и возможность в несколько кликов в привычном мобильном приложении оформить удобный кредитный продукт в режиме онлайн и практически моментально получить деньги на счет мобильного телефона и оплачивать покупки».

Опция будет доступна в приложении «МегаФон Банк» в специальном разделе «Кредитные продукты». На основе анализа потребностей клиента будет формироваться индивидуальное предложение по кредиту. Деньги будут зачислены прямо на счет мобильного телефона абонента, и далее ими можно будет расплачиваться везде с помощью цифровой карты-токена Mastercard, привязав ее к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. «Безопасность платежей в данной разработке обеспечена технологией токенизации Mastercard», — обращают внимание в «МегаФоне».

Соглашения по предоставлению кредитов абонентам «МегаФона» уже заключены компанией с Райффайзенбанком, банком «Ак Барс» и Газпромбанком. До конца года число финансовых организаций — партнеров проекта увеличится до десяти. В рамках тестирования нового сервиса первые пользователи приложения уже получили персональные кредитные предложения, сформированные на основе анализа потребностей при помощи big data. Для всех абонентов «МегаФона» услуга станет доступна до конца 2019 года.



В компании напоминают, что уже сегодня более 15 млн ее абонентов осуществляют покупки со счета смартфона, а более 2 млн абонентов являются пользователями сервиса «МегаФон Банк», в котором счет мобильного телефона является счетом платежной карты Mastercard.

