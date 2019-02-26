Основатель компании Tesla Илон Маск оспорил заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что он нарушил соглашение, предписывающее согласовывать записи в социальных сетях, которые могут оказать влияние на цену акций.

Регулятор заявил, что Маск нарушил соглашение от прошлого года, написав в Twitter, что Tesla в этом году произведет 500 тыс. автомобилей. Впоследствии Маск поправился и написал, что производство составит 400 тыс.

Маск заявил, что информация в его твите уже была известна публично. «SEC забыла прочитать релиз Teslа, где ясно сказано: от 350 до 500 тысяч (автомобилей. — Прим. ред.). Какой конфуз», — написал бизнесмен в Twitter.

Маск в прошлом году заключил соглашение с комиссией, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. К этому привел инцидент в Twitter, когда Маск заявил, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось. Эти заявления привели к резким колебаниям цены на акции Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером.

По условиям соглашения комиссия отказалась от судебного иска к бизнесмену, но Маск и Tesla заплатили 20 млн долларов штрафа каждый. Маск также покинул пост председателя совета директоров. Кроме того, он обязался согласовывать с регулятором информацию в социальных сетях, которая имеет существенное значение для акционеров.