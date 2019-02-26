Сотрудники криптовалютной биржи Huobi заморозили 2,09 млн EOS (7,7 млн долларов), которые неизвестный хакер вывел из аккаунта скомпрометированных учетных записей, когда обнаружили перевод их на счета на своей площадке.

Злоумышленник воспользовался тем, что один из 21 производителей блоков EOS не обновил список заблокированных по требованию ECAF таких учетных записей, сообщает Anycoin .

После этого инцидента в EOS42 выступили с предложением аннулировать ключи скомпрометированных аккаунтов вместо существующего подхода к добавлению их в черный список.