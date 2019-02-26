Ведущая американская криптобиржа Coinbase Pro добавила в листинг третью по капитализации цифровую валюту XRP.

Как сообщает ForkLog , торговля XRP будет доступна для пользователей Coinbase Pro из США (за исключением штата Нью-Йорк), стран ЕС, Канады, Сингапура и Австралии. Со временем география поддерживаемых стран расширится.

XRP будет торговаться в парах с американским долларом, евро и биткоином. Торги против USDC не открыты. На протяжении ближайших 12 часов пока будет открыта лишь возможность депонирования нового актива, затем станут доступны торги.