Криптовалютная биржа Bittrex объявила, что 27 февраля, в 21:00 UTC планирует осуществить обновление торгового движка, для чего временно отключит доступ к кошелькам и приостановит торги на срок до трех часов, начиная примерно с 22:00 UTC. Ввод и вывод средств будут недоступны в течение 24 часов.

Как сообщает ForkLog , биржа просит клиентов принять меры для завершения или отмены частично исполненных ордеров, поскольку в ходе обновления они будут отменены. Также на неопределенный период будут отключены условные ордера и функция автоматической продажи.

По словам представителей Bittrex, обновление позволит в 20 раз ускорить обработку ордеров и подготовит платформу к внедрению Maker-Taker и других функций для поставщиков ликвидности и крупных трейдеров, новых способов добавления фиата, улучшений в управлении аккаунтом, новых типов приказов и опций, более гибких условных ордеров.