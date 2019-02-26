Российский бизнес чувствует себя не так уж и плохо, несмотря на окружающий пессимизм и застойные явления в экономике, говорится в опросе российских предпринимателей, клиентов экосистемы «Тинькофф Бизнес» по итогам 2018 года, который провели «Тинькофф» и журнал Inc.

Почти половина опрошенных отметила рост прибыли в минувшем году (47%), у пятой части предпринимателей в 2018 году изменений не произошло (20,4%). Меньше трети респондентов (28,7%) заявили о том, что прибыль упала, говорится в исследовании.

Что касается масштабирования, как выяснилось, в основном бизнес остался на том же уровне (около 40%) или вырос (37%). Оптимизировать процессы пришлось лишь каждой пятой компании (19,7%), а около 3,7% респондентов отметили, что им пришлось закрыть свое дело.

Почти 86% опрошенных предпринимателей заявили, что в 2018 году в своей деятельности не сталкивались с фактами коррупции. Лишь около 12% сообщили о подобных случаях в их практике.

При этом с проблемами, так или иначе связанными с деятельностью ФНС, сталкивалась почти каждая третья компания (около 30%). Две трети опрошенных (67%) особых проблем в общении с налоговой службой в 2018 году не испытывали.

Больше половины (57,6%) участвовавших в опросе предпринимателей заявили, что санкции на их бизнес никак не повлияли. Около 37% опрошенных ответили, что им стало сложнее зарабатывать.