Чистая прибыль группы ВТБ за 2018 год увеличилась на 48,9% по сравнению с прошлым годом и составила 178,8 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО опубликовал во вторник банк ВТБ, головной банк группы.

Увеличение прибыли имело место «благодаря стабильному уровню доходов от основной деятельности, повышению эффективности затрат и снижению расходов на создание резервов», говорится в релизе ВТБ.

Чистые процентные доходы группы выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим годом до 468,6 млрд рублей. Чистая процентная маржа снизилась на 0,2 процентного пункта до 3,9%. Чистые комиссионные доходы за 2018 год уменьшились на 5,6% до 90 млрд рублей в основном за счет эффекта высокой базы (после роста в 2017-м на 17%).

Активы группы на 31 декабря 2018-го достигли 14 трлн 760,6 млрд рублей, увеличившись за год на 14,1%, свидетельствуют материалы ВТБ.

Кредитный портфель группы, скорректированный на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, вырос за год на 18,7% до 11 трлн 427,1 млрд рублей в связи с увеличением объема кредитования физических и юридических лиц на 28,7% и 15,5% соответственно. Рыночная доля группы в сегменте корпоративного кредитования на 31 декабря 2018 года — 18,6%, в сегменте розничного кредитования — 17,8%.

В релизе уточняется, что в сентябре 2018 года группа ВТБ и Почта России подписали дополнения к акционерному соглашению в отношении Почта Банка, который в результате получил для группы статус совместного предприятия. По состоянию на 30 сентября 2018 года группа ВТБ отражает инвестицию в Почта Банк в качестве инвестиции в совместное предприятие, учитываемой по методу долевого участия.

Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле сократилась до 5,7% на 31 декабря с 6,9% на начало 2018 года. Покрытие неработающих кредитов резервами на отчетную дату — 112%.

Объем средств клиентов, скорректированный на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, составил 10 трлн 403,7 млрд рублей на конец отчетного года, увеличившись на 15,9%. В частности, объем средств клиентов-юрлиц вырос на 8,6%, клиентов-физлиц — на 27,7%. По состоянию на 31 декабря 2018 года доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,7% и 14% соответственно.

На 31 декабря 2018 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,5% и 12% соответственно против 14,3% и 12,5% на 1 января 2018 года.



«2018 год стал вторым по счету в рамках реализации нашей трехлетней стратегии, и я с удовлетворением отмечаю, что второй год подряд мы превосходим собственные стратегические цели по чистой прибыли. На протяжении года мы продемонстрировали высокие темпы роста бизнеса и еще больше усилили свои рыночные позиции, опередив средние по отрасли результаты как в корпоративном и розничном кредитовании, так и в привлечении средств физических лиц», — подчеркнул, комментируя данные отчетности, президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

