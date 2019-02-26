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В настоящее время Группа PSA динамично развивается благодаря высоким результатам, достигнутым за счет повышения эффективности работы, выхода на мировой уровень автопроизводства и использования всех возможностей, в частности, приобретения марки Opel.

Динамичное развитие требует инвестиций для подготовки Группы к вызовам завтрашнего дня в области автомобилестроения и перехода к использованию альтернативных видов энергии.

Успехи в области качества продукции и уровня обслуживания повышают удовлетворенность клиентов и расширяют географические и профессиональные рамки работы, включая дополнительные возможности для роста, например, продажа автомобилей с пробегом, продажа запасных частей и новые сервисы обеспечения мобильности клиентов.

Группа PSA, воодушевленная успехами первого этапа плана «Push to Pass», продолжает движение вперед, используя гибкий подход к решению разнообразных задач.

Стратегический план «Push to Pass» является первым этапом достижения главной цели Группы PSA: «Стать автопроизводителем мирового уровня и лидером в обеспечении мобильности, использующим передовые технологические достижения в своём стремлении обеспечивать свободу передвижения , предлагая долгосрочные и доступные решения в сфере мобильности». Для этого Группа должна ответить на основные вызовы в области автомобильной промышленности, которые можно проиллюстрировать 7 основными тенденциями [1], ускорить реализацию проектов обновления, включая внедрение цифровых технологий, обеспечивающих развитие и эффективность работы. К 2021 году Группа планирует увеличить объемы продаж за пределами Европы на 50% и завоевать для своих марок новые рынки: Peugeot в Северной Америке, Citroën в Индии и Opel в России, одновременно укрепляя позиции бренда DS на всех рынках.

Рост объемов продаж марок со значительной долей коммерческих автомобилей должен обеспечит стратегия «Core Model Strategy», которая предусматривает запуск 116 моделей до 2021 года. В результате этого средний возраст автомобилей гаммы должен составить 3,5 года и стать одним из рычагов ценовой политики марок.

Переход к использованию различных видов энергии станет основой стратегии «Core Technology Strategy» с низким уровнем выбросов CO 2 , ускоренным переходом к использованию электрической тяги - до 50% всего модельного ряда к 2021 году и 100% в 2025 году - а также началом эксплуатации первых автомобилей на водородном топливе для автомобильных парков клиентов B2B. Группа PSA одной из первых выпустила на дороги общего пользования беспилотные автомобили , разработка систем помощи при вождении будет продолжена с учетом соотношения цены на автомобиль и стоимости эксплуатации, приемлемых для клиентов.

В рамках второй части плана «Push to Pass» (2019 - 2021) стратегия «Core Mobility Strategy» предусматривает вывод на международный уровень бренда Free2Move, расширение предложения в области послепродажного обслуживания и прорыв в области экономики замкнутого цикла. Продажа автомобилей с пробегом поможет на треть увеличить объёмы продаж за пределами Европы. Финансовые предложения станут решающим фактором достижения высоких экономических результатов в условиях электрификации рынка.

На презентации второго этапа плана «Push to Pass» председатель Совета директоров Группы PSA Карлос Таварес заявил: «Мы продолжим активное развитие и будем использовать каждую возможность, чтобы опередить конкурентов. Вовлеченность и профессионализм нашей команды в сочетании с эффективной бизнес-стратегией позволят нам добиться успеха и высокого уровня удовлетворенности наших клиентов. Дальнейшая оптимизация затрат и постоянное стремление к повышению эффективности работы станут основными принципами нового этапа нашего плана».