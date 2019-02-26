«Европлан» является «номером 1» в ключевых направлениях бизнеса — лизинге легкового транспорта, лизинге транспорта, а также в российском автолизинге в целом.

Лидером рынка лизинга в сегменте автотранспорта «Европлан» стал впервые в 2006 году и продолжает быть крупнейшей автолизинговой компанией России. Доля «Европлана» в расчетном объёме российского автолизинга в 2018 году составила около 15% и в 1,5 раза превосходит долю второго игрока этого рынка. «Европлан» также лидирует по накопленному лизинговому портфелю грузового и легкового автотранспорта, который составляет почти 78 млрд рублей по сумме платежей. Как ранее сообщалось, объем лизингового портфеля «Европлана» на 31.12.2018 достиг 84,4 млрд рублей, а стоимость закупленного только в 2018 году для передачи в лизинг транспорта и машин составила 86,4 млрд руб.

По исследованию РА «Эксперт», сегмент автолизинга является крупнейшим растущим сегментом совокупного лизингового рынка страны. По расчетам «Европлана», проникновение лизинга в продажи легковых автомобилей (в денежном выражении) растет последние годы, а в 2018 году увеличилось до 10,3% с 9,4% в 2017 году.

Исследование РА «Эксперт» охватило деятельность 123 лизинговых компаний, на которые, по оценке рейтингового агентства, приходится более 90% нового лизингового бизнеса.

Заметим, что сейчас «Европлан» является участником адресных программ льготного автолизинга, по которым можно получить субсидии до 12,5% при лизинге грузовых автомобилей по программам «Российский тягач», «Российский фермер», «Своё дело» и до 15% по программе субсидирования дорожно-строительной и коммунальной техники.

АО «ЛК «Европлан» — лизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Дополнительные услуги «Европлана» для клиентов включают в себя оформление страхования автомобилей, оформление регистрации автотранспорта в Госавтоинспекции и самоходных машин в органах Гостехнадзора, топливную программу, программу автопомощи на дорогах и выкуп автомобилей. «Европлан» предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих более 70 регионов России. Компания заключила более 286 тыс. договоров лизинга. Лизингополучателями «Европлана» стали более 79 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десятки отраслей экономики России и варьируются от крупнейших международных корпораций до небольших семейных предприятий. Этому в полной мере способствует широкая гамма лизинговых продуктов «Европлана» и осуществление масштабного лизинга транспорта благодаря программам более чем по 60 маркам автомобилей. «Европлан» входит в топ-15 автолизинговых компаний в Европе и занимает лидирующую позицию в сегменте автолизинга среди лизинговых компаний России (данные Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope). В 2015 году «Европлан» был признан «Лучшей лизинговой компанией России» (International Finance Magazine Awards), в 2016 году — «Лучшей автолизинговой компанией России» (Acquisition International) и «Лучшей компанией 2016» в категории «Финансовый лизинг России» (Finance Digest). В 2017 году Европлан признан «Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ — 2016» (по данным исследования «Эксперт РА»), а также занял первое место в номинации «Работа с МСБ в лизинге», участвуя в VII премии инноваций и достижений финансовой отрасли «Финансовая сфера». В 2018 году «Европлан» признан «Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ в 2017 году» и «Лидером по количеству лизинговых сделок — 2017» (по данным «Эксперт РА»). В 2018 году «Европлан» признан лидером в лизинге автотранспорта в России (по данным «Эсперт РА»).

Источник: Европлан